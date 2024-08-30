Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı Halid Meşal'i suikastla tehdit etti

Halid Meşal'in işgal altındaki topraklarda intihar operasyonlarına devam etme tehdidi işgalci rejim yetkililerinin sert tepkisine neden oldu ve Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı Israel Katz, Meşal'i suikastla tehdit etti.

Bu bağlamda Katz "İsrail, Halid Meşal ve Hamas liderliğindeki meslektaşlarının ölüm arzusunun en kısa sürede yerine getirilmesini sağlayacaktır."ifadesinde bulundu.

Katz ayrıca "Operasyon bu sefer farklı olacak ve en ufak bir değişiklik yapılmadan gerçekleştirilecek." ifadelerine dikkat çekti.

Suikast tehdidi, Hamas hareketinin Filistin dışındaki liderinin Çarşamba günü Uluslararası Kudüs Enstitüsü tarafından İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında Batı Şeria'da Siyonist işgalcilerine karşı tekrar gerçekleştirilen şehadet operasyonunu takdir ettiği ve Siyonist rejimle yüzleşmeyi yoğunlaştırması ve tüm cephelerdeki direnişe katılması çağrısında bulunduktan sonra gündeme geldi.