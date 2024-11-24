24 Kas 2024 16:59
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News ID: 85669592
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İran ve Avrupa ülkeleri bölgesel ve uluslararası konuları görüşecek

24 Kas 2024 16:59
News ID: 85669592
İran ve Avrupa ülkeleri bölgesel ve uluslararası konuları görüşecek

Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, İran ile Fransa, Almanya ve İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcıları arasında 9 Aralık Cuma günü bir toplantı yapılacağını duyurdu. Görüşmede Filistin, Lübnan ve nükleer konuların yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacak.  

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, İran İslam Cumhuriyeti’nin onur, bilgelik ve maslahat ilkelerine dayalı iş birliği ve diyalog politikası çerçevesinde bu toplantının gerçekleştirileceğini belirterek bu görüşmelerin, New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yıllık toplantısı sırasında yapılan görüşmelerin devamı niteliğinde olduğunu ifade etti.  

Bu oturumun, önceki görüşmelerden bu yana planlandığını vurgulayan Bekaî, toplantıda Filistin ve Lübnan meseleleri gibi bölgesel konuların yanı sıra İran’ın nükleer programıyla ilgili gelişmelerin de detaylı bir şekilde ele alınacağını söyledi.  

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