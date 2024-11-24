İran ve Avrupa ülkeleri bölgesel ve uluslararası konuları görüşecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, İran İslam Cumhuriyeti’nin onur, bilgelik ve maslahat ilkelerine dayalı iş birliği ve diyalog politikası çerçevesinde bu toplantının gerçekleştirileceğini belirterek bu görüşmelerin, New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yıllık toplantısı sırasında yapılan görüşmelerin devamı niteliğinde olduğunu ifade etti.

Bu oturumun, önceki görüşmelerden bu yana planlandığını vurgulayan Bekaî, toplantıda Filistin ve Lübnan meseleleri gibi bölgesel konuların yanı sıra İran’ın nükleer programıyla ilgili gelişmelerin de detaylı bir şekilde ele alınacağını söyledi.