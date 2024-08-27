Hamas’tan Siyonist rejim “Deir el-Balah” katliamlarına tepki

Hamas, Filistinlileri ağır bombardıman altında yerlerinden ederek, küçük yüzölçümü olan ve insani hizmetlerin bulunmadığı bölgelere gitmeye zorlamasını ve Aksa Şehitleri Hastanesi'ni hizmet dışı bırakmasını Nazi işgalci rejimin dünyanın gözü önünde uyguladığı diğer soykırım türlerinden biri olarak nitelendirdi.

Hamas, bir kez daha uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletleri ve ilgili kurumları Gazze'deki vahşi soykırımı ve işgalci rejimin Deir el-Balah kentinde ve Aksa Şehitleri Hastanesi'nde Filistinli sivillere karşı işlediği suçları durdurmaya ve bu hastanenin faaliyetlerinin yeniden başlatılması ve hastaneye yakıt ve gerekli tıbbi ekipmanın gönderilmesi ve Siyonist savaş suçlularının Filistin halkına karşı acımasız ve insanlık karşıtı suçlardan dolayı cezalandırılması için derhal harekete geçmeye çağırdı.

Deir al-Balah Belediyesi dün, Siyonist rejimin bu kentte yaşayanların, kentin kuzeydoğusundaki yeni mahallelere taşınması yönündeki talimatına değinerek bu talimatların kent sakinlerinin acısını ve ızdırabını artıracağını vurguladı.