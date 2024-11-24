Ayetullah Hamaney'in yeni İbranice tweeti: Tüm Siyonist terör çetesi liderleri yargılanmalıdır.

İslam İnkılabı Lideri'nin İbranice yayınlanan yeni tweetinde "Tüm Siyonist terörist ve suç çetesinin siyasi ve askeri liderleri yargılanmalı ve cezai takibata alınmalıdır." ifadeleri yer aldı.
Tahran, İRNA - İran'ın Yüce Lideri'nin İbranice Twitter hesabında yayınlanan bir mesajda, tüm Siyonist terör ve suç çetesi liderlerinin yargılanması gerektiğini vurguladı.
İslam İnkılabı Lideri'nin İbranice yayınlanan yeni tweetinde "Tüm Siyonist terörist ve suç çetesinin siyasi ve askeri liderleri yargılanmalı ve cezai takibata alınmalıdır." ifadeleri yer aldı.
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