Ayetullah Hamaney: Siyonist rejimin hesap hatası ona gösterilmelidir

Bu sabah binlerce güvenlik şehidi ailesi, İmam Humeyni Hüseyniyesi’nde İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamaney ile bir araya geldi.

Ayetullah Hamaney'in konuşmasından önemli başlıklar:

*İki gece önce burada yaptıkları bu kötü harekettir. Yanlış bir iş yaptılar ve kendileri de abartıyorlar. Bu abartı yanlış, fakat küçümsemek de yanlıştır. Önemli bir şey değil" demek de yanlış olur.

*Siyonist rejimin hesap hatası ona gösterilmelidir. Onlar İran'ı, İran gençlerini ve halkının gücünü, iradesini ve yeteneğini henüz doğru düzgün anlayamamış durumda; bunu onlara biz anlatmalıyız.

*Yapılması gerekenleri yetkililerimiz belirlemeli ve ülke ile milletin çıkarına olanı yapmalıdır. Siyonistler, İran halkının kim olduğunu, gençlerinin cesaretini ve bu toplumdaki hazır oluş halini anlamalı. Bu, güvenliğin temelidir ve korunmalıdır.

*Güvenlik konusunda toplumun psikolojik güvenliğini sağlamak da çok önemlidir. Halkın kalbine korku ve şüphe salmak kabul edilemez; Kur’an bu konuda açık bir mesaj verir.

*Güvenliğin kaynağı milli güçtür: Bir ülkenin güvenliğini koruyan şey, o ülkenin milli gücüdür. Bilimde güçlü olmak, ekonomide güçlü olmak, savunma yeteneklerinde ve silahlanmada güçlü olmak, güvenliği sağlayan unsurlardır.

*Geçmişteki hatalar ve düşmanın hâkimiyeti: Ülke yöneticilerinin yanlış politikaları nedeniyle, geçmişte güç araçlarından uzaklaştıkça düşman hâkim oldu. Kaçar ve Pehlevi dönemlerinde, halk güçlendirilmediği için, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları’nda tarafsızlık ilan edilmesine rağmen İran işgal edildi.

* Savunma gücünden yoksun olmanın bedeli: Bir ülke kendini savunma yeteneğinden yoksun olduğunda, düşmanın işgaline maruz kalır. Yeteneksiz, bazen hain ve dış güçlere bağlı yöneticilerin milletin savunma yeteneğini zayıflatması affedilmez bir suçtur ve bu durum ülkenin güvenliğini yok eder.



*Siyonist rejime karşı küresel ihmalkârlık: Siyonist rejime karşı dünyada büyük bir ihmalkârlık olduğunu belirtti. Devletler, milletler ve özellikle uluslararası kuruluşlar, bu rejime karşı mücadelede ciddi bir eksiklik göstermektedir.



*Siyonist rejimin vahşi savaş suçları: Gazze ve Lübnan’da Siyonist rejimin işlediği suçların, en vahşi savaş suçları arasında olduğunu vurguladı. Savaşın zorluğuna rağmen, savaşın da kuralları olduğunu ve bu rejimin tüm bu kuralları çiğnediğini ifade etti.

*Dünyanın ve İslam devletlerinin duruşu: Dünyanın ve özellikle İslam devletlerinin bu rejime karşı durması gerektiğini belirtti. Siyonist rejime yapılan en küçük yardımın en büyük günahlardan biri olduğunu vurguladı. Siyonist rejimin vahşetini durdurmak için siyasi, ekonomik ve gerekirse askeri bir küresel koalisyonun oluşturulması gerektiğini ifade etti.

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