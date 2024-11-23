İran, ABD ve İngiltere'nin bölge ve Ukrayna hakkındaki İran karşıtı suçlamalarını reddetti

İran'ın BM Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, Cuma günü yerel saatle, BMGK Dönem Başkanı Barbara Woodward'a yazdığı mektupta, Güvenlik Konseyi toplantısında ABD ve İngiltere'nin İran'a karşı suçlamalarını kesinlikle reddederek "Amerika ve İngiltere, İsrail rejiminin suçlarının arkasında yer alırken kendilerini sorumluluktan kurtaramazlar. İsrail rejimine koşulsuz destekleri çatışmaların devamını körüklüyor ve Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenliği koruma misyonunu baltalıyor." ifadelerine dikkat çekti.

İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ayrıca, ABD ve İngiltere'nin Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin İran'a yönelik suçlamalarını kesin bir dille reddederek "İran'ın Ukrayna'ya yönelik tutumu net, sabit ve değişmeden kaldı." vurgusunda bulundu.