İslam İnkılabı Lideri, mücahid, fedakâr Seyyid Haşim Safiyüddin'in şehadeti üzerine yayınladığı mesaj

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamaney, Direniş Cephesi'nin sevgili gençlerine hitaben yayımladığı mesajda, Lübnan Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı merhum Seyyid Haşim Safiyüddin ile ilgili olarak "Bugün de Hizbullah, Lübnan'ın en güçlü savunucusu ve Siyonist rejimin uzun zamandır Lübnan'ı parçalamayı hedefleyen hırslarına karşı en sağlam kalkandır." ifadelerini kullandı

Ayetullah Hamaney'in mesajının tam metni:

Bismillahirrahmanirrahim

Sevgili Direniş Cephesi gençleri,

Aziz, fedakâr ve cesur mücahid Seyyid Haşim Safiyüddin, direnişin şehitleri safına katıldı ve Kudüs davası yolundaki mücadeleye bir yıldız daha kazandırdı. Kendisi, Hizbullah’ın en seçkin şahsiyetlerinden ve Seyyid Hasan Nasrallah’ın sadık bir yol arkadaşıydı. Hizbullah, onun gibi dirayetli ve cesur liderler sayesinde Lübnan'ı bölünme ve çöküş tehlikesinden koruyarak, zalim işgalci rejimin tehdidini bertaraf etti; öyle ki bu acımasız ordu, zaman zaman Beyrut’a kadar ilerlemişti. Onun ve diğer komutanların kahramanlıkları, Lübnan'ın güneyinde Litani, Sur ve çevresini, işgal edilerek Filistin’e katılmaktan korudu. Hizbullah, Lübnan'ın toprak bütünlüğünü korumak için her şeyini ortaya koydu ve Siyonist işgalci rejimi bozguna uğrattı.

Bugün Nasrallah ve Safiyüddin gibi liderler fiziksel olarak aramızda olmasa da, onların ruhu ve liderliği sahada hazır ve nazırdır ve Lübnan’ı, savunmasız halkını korumaktadır. Bugün de Hizbullah, Lübnan’ın en güçlü savunucusu ve Siyonist rejimin uzun zamandır Lübnan’ı parçalamayı hedef alan hırslarına karşı en sağlam kalkanıdır. Düşman, Hizbullah’ın Lübnan için üstlendiği fedakâr rolü inkâr etmeye çalışıyor. Lübnan’ın dostları, bu haksız söylemin onların sesinden yükselmesine izin vermemelidir.

Hizbullah yaşıyor ve tarihsel rolünü yerine getiriyor. İslam Cumhuriyeti de her zamanki gibi, Kudüs davasının mücahitlerine ve gaspçı Filistin rejimine karşı direnenlere Allah’ın izniyle yardım etmeye devam edecektir.

Bu vesileyle, sevgili Seyyidimiz Safiyüddin'in şehadetini ailesine, yakınlarına ve direniş cephesindeki tüm silah arkadaşlarına tebrik ve taziye dileklerimle sunarım.

Allah'ın salih kullarına selam olsun.

Seyyid Ali Hamaney