Direniş mücadelesi ve büyükleri, bölgenin kaderini değiştirdi

Ayetullah Hamaney, bugün öğle saatlerinde Fars Eyaleti'nde düzenlenen 15 bin şehidi anma kongresinin organizatörleri ile yaptığı görüşmede, bölgedeki olayları ve direnişin mücadelelerinin kaderi ve tarihe etkisi hakkında konuştu.

Ayetullah Hamaney, bölgedeki güncel meseleleri Gazze, Lübnan ve Batı Şeria'daki olayları tarih yazıcı olarak nitelendirerek, "Eğer şehit Sinvar gibi son ana kadar savaşan kişiler olmasaydı veya şehit Seyyid Hasan Nasrallah gibi cihadı, aklı, cesareti ve fedakarlığı bir araya getiren büyükler olmasaydı, bölgenin kaderi çok farklı şekillenir ve başka bir şekilde yazılırdı." dedi.

Siyonist rejimin, 50 binden fazla masum insanı katletmesine rağmen direnişi yok etme çabasındaki başarısızlığına işaret eden Ayetullah Hamaney "Daha büyük bir yenilgi, Batı'nın kültürü, medeniyeti ve siyasetçilerinin rezilliğidir ve şer cephesine karşı direniş cephesinin sıralanmasında zafer direnişe aittir" ifadelerini kullandı.

İslam İnkılabı Lideri bölgedeki mevcut olayların sonucunun sadece Siyonist rejim için değil, Batı'nın kültürü ve medeniyeti için de büyük bir yenilgi olduğunu vurgulayarak "Siyonistler, direniş gruplarını kolayca yok edebileceklerini düşünüyorlardı ancak bugün, 50 binden fazla savunmasız ve sivil insanı şehit etmelerine ve önde gelen direniş liderlerini şehit etmelerine rağmen, ABD'nin desteği ve dünya genelinde kendilerine karşı oluşan nefretle birlikte Hamas, İslami Cihad, Hizbullah ve diğer direniş gruplarındaki gençler aynı azim ve güçle mücadele etmeye devam ediyor. Bu durum, Siyonist rejim için büyük bir yenilgi teşkil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, bu yenilginin Batı'nın kültürü ve medeniyeti için daha büyük olduğunu belirten Ayetullah Hamaney "10 bin masum çocuğun iki tonluk bombalar ve çeşitli silahlarla katledilmesi Batılı siyasetçilerin bile gözlerini bile kırpmadan bunu izlemeleri, Batılı yalancı siyasetçilerin ve insan hakları savunucularının rezil olmasına neden oldu," diyerek, Batı medeniyetinin dünya genelinde itibarsızlaştığını ve bunun onların en büyük yenilgisi olduğunu ifade etti.

İslam İnkılabı Lideri sözlerinin devamında ,Siyonist rejimin destekçilerini "şer cephesi" olarak tanımladı ve direniş cephesinin bu şer cephesine karşı durduğunu belirterek, "Allah’ın yardımıyla zafer direniş cephesinin olacaktır" dedi.

Fars Eyaleti'ni din, kahramanlık ve sanatın en güzel örneği olarak nitelendiren Ayetullah Hamaney, bu bölgedeki öne çıkan şehitleri anarak, son zamanlarda Siyonist rejimin hedefi olan Şehit Masume Kurbasi'yi de anarak, "Fars Eyaleti Şehitleri Kongresi, kahramanlık, sanat ve dinin güzel birleşimini kalıcı hale getirmelidir" dedi.

Ayetullah Hamaney, Pehlevi döneminde Şiraz ve Fars Eyaleti'nden dini uzaklaştırma çabalarına da değinerek, "O dönemde bazı kişiler, Şiraz'ı Ahlak ve Din merkezi olmaktan uzaklaştıracak sığ hareketler yapacaklarını düşündüler, ancak bu doğru değildi. Bugün de bazı kalıntılar, sanatı maneviyat ve kahramanlıktan ayırma peşindedir. Ancak, ülkemizin ilerlemesi için din, kahramanlık ve sanatın birleşimi gereklidir" şeklinde konuştu.

İslam İnkılabı Lideri,, 15 bin şehidi anma kongresinin organizatörlerine, kültürel ve sanatsal üretimlerin etkisini değerlendirmelerini önererek "Gençlerimizin, özellikle devrim sonrası ülkemizin şanlı geçmişini ve Tahran'daki ABD'nin casusluk merkezinin işgali gibi olayları ve 8 yıllık Irak savaşının nedenlerini iyi bir şekilde anlamaları gerekiyor. Bunun için devrim olaylarını doğru ve etkili bir şekilde anlatmak gereklidir" ifadelerini kullandı.