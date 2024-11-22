22 Kas 2024 17:28
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İran, Yönetim Kurulu kararına tepki olarak gelişmiş santrifüjleri devreye sokuyor

22 Kas 2024 17:28
News ID: 85667512
İran, Yönetim Kurulu kararına tepki olarak gelişmiş santrifüjleri devreye sokuyor

Tahran, İRNA: İran Atom Enerjisi Kurumu Uluslararası İşler, Hukuk ve Parlamento İşleri Başkan Yardımcısı Behruz Kemalvendi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun kararına yanıt olarak yeni ve gelişmiş bir dizi santrifüjün devreye alınacağını açıkladı.  

Kemalvendi, bugün bir televizyon röportajında İran'ın bu karara verdiği tepkilerin detaylarını paylaşarak "Bu kararın ardından telafi edici adımlarımız derhal başladı." dedi.

Ayrıca, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü’nün İran’da zenginleştirme tesislerini, kurulu makineleri ve binlerce santrifüjü incelediğini belirten Kemalvendi "Kendisine bu makinelerin hazır olduğunu söyledik. Eğer karşı taraf farklı bir yol izlemeye karar verirse, biz de buna hazırız." ifadelerini kullandı.  

Kemalvendi, Ajans Genel Müdürü'nün geçici olarak %60’ın üzerindeki zenginleştirilmiş uranyum stoklarının artırılmaması önerisini sunduğunu ve bunun zenginleştirmenin tamamen durdurulması anlamına gelmediğine dikkat çekerek "Bu öneriyi bazı şartlarla kabul ettik ancak her an harekete geçebileceğimizi de onlara ilettik." diye ekledi.  

Kararın dün gece Viyana’da yerel saatle 21:00-22:00 civarında alındığını belirten Kemalvendi, "Ajans yetkilileri Viyana'dan ayrılmadan önce onlara telefonla bilgi verdik ve bugün de gerekli belgeleri ilettik." dedi.  

Kararın özellikle zenginleştirme faaliyetlerini etkilediğini vurgulayan Kemalvendi, İran’ın zenginleştirme kapasitesini önemli ölçüde artıracağını, ileri teknoloji makinelerin kullanımını genişleteceğini ve araştırma-geliştirme hızını artıracağını ifade etti. Ayrıca altyapının güçlendirileceğini ve güvenliğin artırılacağını da ekledi.  

"Onlar baskı yoluyla nükleer endüstrimizi geriletmek istiyorlar ancak bu gerçekleşmeyecek." diyen Kemalvendi, Yönetim Kurulu kararına destek veren ülkelerin sayısının her geçen gün azaldığını belirtti.  

Son olarak, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami’nin gerekli talimatları verdiğini ve çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü ifade eden Kemalvendi, "Bu tür kararlar, nükleer sanayideki kapasitemizin daha da artmasına yol açacaktır." dedi.

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