30 Ağu 2024 11:04
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News ID: 85582983
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İslami Cihad: İşgalci rejim Gazze'de ateşkes tekliflerini reddetti

30 Ağu 2024 11:04
News ID: 85582983
İslami Cihad: İşgalci rejim Gazze'de ateşkes tekliflerini reddetti

Tahran, İRNA - Filistin İslami Cihad hareketi Perşembe gecesi yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin Gazze'de ateşkes önerilerini reddettiğini duyurdu.

Filistin İslami Cihad hareketi yaptığı açıklamada "İşgalciler Gazze Şeridi'ne yönelik saldırganlığın durdurulmasına yönelik tüm teklifleri reddetti." ifadesine dikkat çekerken " İşgalci rejim, Filistin toprakları üzerinde tam kontrol sağlamak istiyor." vurgusunda bulundu.

Gazze'de ateşkes yönündeki uluslararası çağrılara ve aralarında Mısır, ABD ve Katar'ın da bulunduğu arabulucuların düşmanlıkları durdurma ve esir takasını kabul etme çabalarına rağmen Tel Aviv, Gazze'ye yönelik ölümcül saldırılarını sürdürüyor.

Hamas ile İsrail arasında, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğu ve ABD'nin de katılımıyla Gazze'de ateşkes sağlanması ve iki taraf arasında esir takası yapılması yönündeki görüşmeler şu ana kadar herhangi bir sonuca ulaşmamıştır.

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