Uluslararası arena önemli bir dönüşümün eşiğinde: Batı, siyasi çıkarları uğruna Avrupa’nın en büyük ülkesini feda etti

Dünya İslami Uyanış Kurultayı Genel Sekreteri ve Ayetullah Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Velayeti, İRNA’ya verdiği özel röportajda, özellikle Filistin ve Ukrayna meselelerine değinerek son yıllarda yaşanan küresel güç değişimlerini değerlendirdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Siyonist rejim liderleri hakkında verdiği tutuklama kararına ilişkin, "Bu önemli uluslararası ve bölgesel gelişmeler bağlamında, Siyonist rejim gerileme sürecindedir. Hatta en sadık müttefikleri bile Lahey Mahkemesi’nin kararını memnuniyetle karşıladı. İrlanda, Hollanda ve Avustralya gibi ülkeler bile rejime karşı tutum aldı ve mahkeme kararını tanıdı" diyen Velayeti, bunun yanında, ABD ve Avrupa’da başlayan öğrenci hareketleri ve halk protestolarının Siyonist rejimin ciddi şekilde zayıfladığını gösterdiğini belirtti.

Amerika’nın her zamanki gibi İsrail yanlısı bir duruş sergilediğini ifade eden Velayeti, buna rağmen Amerika’ya yakın ülkelerin bile artık İsrail rejimini desteklemeyi bıraktığını söyledi. İran’ın ise direniş cephesine desteğini güçlü bir şekilde sürdüreceğini ve İran merkezli direniş hareketlerinin Siyonizmle mücadeleye devam ettiğini vurguladı.



Velayeti, Ukrayna’daki savaşla ilgili olarak Batı’nın doğrudan rakipleriyle yüzleşmekten kaçındığını ve bunun yerine başka ülkeleri bu çatışmalara sürüklediğini söyledi. Ukrayna’nın bugünkü durumunu bunun çarpıcı bir örneği olarak gösteren Velayeti, Batı’nın siyasi çıkarları uğruna Ukrayna’yı Rusya’ya karşı kışkırttığını ifade etti.

Velayeti, "Zelenskiy, uluslararası durumu anlamadan, sorumsuzca hareket eden bir liderdir ve Batı, Avrupa’nın en büyük ülkelerinden birini kendi siyasi çıkarları için feda etmiştir" derken Batı’nın Ukrayna’ya desteğini azalttığını ve Rusya’nın galip geleceğini öngördü.

Sonuç olarak, hem Batı Asya’daki Siyonist rejimin zayıflaması hem de Ukrayna’daki durumun Rusya lehine dönmesiyle uluslararası arenanın büyük bir dönüşüm geçirdiğini belirten Velayeti, bu olayların Batı Asya ve Avrupa’da birçok ülke için ciddi yıkımlara neden olduğunu ve geçmişteki dünya savaşlarında ve yerel çatışmalarda olduğu gibi, bu savaşların kalıcı mirasının, savaşın yıkımlarıyla mücadele etmek olduğunu hatırlattı.