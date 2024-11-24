Destek, Siyonist eejimin tamamen yok olmasına kadar sürecek  

Tümgeneral Musevi, İmam Humeyni Yardım Komitesi üyelerinin katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, Filistin ve Gazze halkına verilen desteğin, yasal, insani, meşru, mertçe ve devrimci olduğunu vurguladı. Ayrıca, İran’ın direniş konusundaki kararlılığı ve düşmanların her seviyedeki tehditlerine karşı askeri kapasitesini artırma çabalarının altını çizdi.

Musevi, Amerika Birleşik Devletleri’nin bölgedeki güvensizlik ve kaosun ana sorumlusu olduğunu belirterek, “Onların itibarı kalmadı ve mevcut durum, Siyonist rejimin 25 yıl içinde yok olacağını gösteriyor” dedi.

Ayrıca, dünyanın her yerinde küresel anti-Siyonist hareketlerin aktif hale geldiğini ve Siyonist rejimin artık yalnızca suç işlemekten başka bir şey yapamadığını ifade etti.