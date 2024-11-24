İran Meclis Başkanı: Gelişmiş santrifüjlerin çalıştırılmaya başlaması, Ajansın siyasi tutumuna bir cevaptır

Muhammed Bakır Kalibaf, bugün İran İslam Cumhuriyeti Meclisi'nin açık oturumunda yaptığı konuşmada, Besıc-i Mustazaf Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı. Ayrıca, üç Avrupa ülkesi ve ABD'nin gerçekçi olmayan, siyasi ve yıkıcı yaklaşımının, İran’ın barışçıl nükleer programı hakkında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nda gerekçesiz ve mutabakata dayanmayan bir kararın çıkarılmasına yol açtığını söyledi.

İran Meclis Başkanı, "Üç Avrupa ülkesi ve ABD, ülkemizin barışçıl nükleer faaliyetlerini kendi yasa dışı eylemleri için bahane olarak kullanıyorlar ve Ajans'ın itibarını ve bağımsızlığını sözlerinde durmamaları ve samimiyetsizlikleriyle sorguluyorlar. Ayrıca İran ile Ajans arasındaki etkileşimleri güçlendirmek için oluşan yapıcı atmosferi bozuyorlar" dedi.

Kalibaf, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun bu siyasi suistimaline karşılık olarak, İran İslam Cumhuriyeti'nin hemen harekete geçtiğini ve yeni ve gelişmiş bir dizi santrifüjün çalıştırılmaya başlandığını belirtti.

Meclis Başkanı, bu tür siyasi ve yapıcı olmayan eylemlerin devam etmesi durumunda, ülkelerin ulusal güvenliklerini korumak için Ajans'ın dışında adımlar atmaya yönelmek zorunda kalacaklarını ifade etti. Ayrıca, bu örgüt ve son karara muhalefet ederek Ajans’ın teknik bağımsızlığını ve itibarını koruyan ülkelerin liderlerinin, üç Avrupa ülkesi ve ABD'nin baskıcı hâkimiyetine son vermesini temenni ettiğini dile getirdi.