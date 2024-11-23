İran’ın Nükleer Programı En Yoğun Denetim Sistemi Altında / Yönetim Kurulu Kararı Teknik Gerekçeden Yoksun

Cumartesi günü İRNA’ya konuşan Muhsen Naziri Asl, UAEA Genel Direktörü’nün Tahran’a yaptığı ziyaret ve İran’ın üst düzey yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmelere değinerek, bu etkileşimlerin kalan iki konunun çözülmesi ve UAEA tüzüğünde yer alan amaçlara hizmet edecek daha iyi koşullara doğru anlamlı ve karşılıklı iş birliğini güçlendirme yolunu açmasını umduğunu ifade etti.

Büyükelçi, toplantının İsrail rejiminin Gazze ve Lübnan’da soykırım, savaş suçları ve masum insanların katledilmesi nedeniyle cezasız kalmaya devam ettiği bir dönemde yapıldığını belirtti. İsrail rejiminin uluslararası hukukun ihlali, savaş suçları ve soykırımlarının uluslararası barış ve güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca, bu rejim ve müttefiklerinin, savunmasız halklara yönelik vahşi saldırıların devamından sorumlu olduğunu, uluslararası toplumun desteğine duyulan ihtiyacı ve bu duruma kayıtsız kalmanın, uluslararası hukuk, insancıl hukuk ve insan haklarına yönelik gelecekteki saldırganlıkları şüphesiz artıracağını belirtti.

İran’ın UAEA ile kapsamlı denetim anlaşması çerçevesindeki iş birliğine ve sahte bilgilere dayanan bazı iddiaları reddettiğine değinen Naziri Asl, İran’ın, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması ve kapsamlı denetim anlaşması çerçevesindeki hakları ve yükümlülükleri doğrultusunda Ajans ile yapıcı teknik iş birliğini sürdürdüğünü ifade etti. İran’ın, UAEA’nın doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirmesi için maksimum iş birliği sağlayarak kapsamlı denetim anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini sürekli olarak yerine getirdiğini ve en yoğun doğrulama ve denetim faaliyetlerine tabi olduğunu vurguladı.

Batılı ülkelerin İran ile UAEA arasındaki iş birliğini kasıtlı olarak görmezden gelmesinden üzüntü duyduğunu ifade eden Büyükelçi, konsey üyelerinin, UAEA’nın gelecekteki hedeflerini tehlikeye atacak ve daha iyi bir dünya için tüm ortak çabalarımızı zayıflatacak sorumsuz yaklaşımlar konusunda endişe duyması gerektiğini de ayrıca belirtti.