Muahmmed Deyf'in şehadet haberinin açıklanmasındaki gecikmenin sırrı

Şahab Haber Ajansı, el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Deyf'in şehadetinin açıklanma zamanına atıfta bulunarak, el-Kassam Tugayları'nın Deyf'in şehadetini hesaplı bir şekilde açıkladığını ve bunun mesajlar içerdiğini belirtti.

Deyf'in şehadet haberinin Gazze'deki ateşkesin üzerinden iki hafta geçtikten sonra geldiği vurgulanarak işgalcilerin, suikastları, direnişin çöküşünde hayali başarılarının bir kanıtı olarak kullanmaya çalıştığına dikkat çekildi.

Şehadet haberinin duyurulmasındaki gecikmenin, direnişin yüksek güvenlik bilinciyle bilgiyi yönetme yeteneğini gösterdiği ve en zor anlarda bile inisiyatifin direnişin elinde olduğunu vurguladığı ifade edildi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Deyf'in şehadet haberindeki gecikmenin nedenini, direniş komutanlarının hareketlerinin işgalciler ve Amerikan ve İngiliz casus uçakları tarafından yoğun bir şekilde izlenmesi ve ayrıntıların araştırılması ve gerekli önlemlerin tamamlanmasının, komutanların şehadet haberinin resmi olarak açıklanmasından önce temel bir şart olduğunu belirtti.

Şahab Haber Ajansı'na göre, Deyf'in şehadet haberinin duyurulması sadece bir haber duyurusu değildi, aynı zamanda Filistin halkına bir güven mesajı ve direniş komutanlarının savaşın içinde hazır bulunduğunun bir teyidiydi.

Bu durum aynı zamanda işgalcilerin direniş komutanlarının saklandığına dair anlatısını da geçersiz kıldı.

Filistinli analist Süleyman Beşarat bu konuda "Bu haberin duyurulması, Filistinlilerin direnişe olan güvenini artırıyor ve Filistin için büyük fedakarlıklar yaptıklarını gösteriyor. Duyurudaki gecikme, işgalcilerin bu suikastlardan faydalanmasını engelliyor." açıklamasında bulundu.