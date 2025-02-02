İran’ın yeni uzay başarıları: Üç uydu tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Seyyid Settar Haşimi’nin katılımıyla düzenlenen törende, Navek 1, Pars 2 ve geliştirilmiş Pars 1 uyduları kamuoyuna duyuruldu.

Tören, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı Şehit Kandi Salonu’nda devlet yetkilileri, askeri yetkililer, bilim insanları ve uzay teknolojisi uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, projelerin ilerleyişi ve gelecekteki uzay programlarına ilişkin kapsamlı bir rapor sunuldu.

Navek 1 Uydusu: Telekomünikasyon Alanında Yeni Bir Adım

Navek 1, 20 ila 50 kg sınıfında geliştirilen haberleşme uydularından biri olarak tanıtıldı.

- Temel amacı, optimize edilmiş Simurg roketinin performansını test etmek

- 34 kg ağırlığında ve 40x40x60 cm boyutlarında

- Uzay radyasyon seviyelerini ölçen bir dozimetri yüküne sahip.

- Yer istasyonlarıyla S bandında iletişim kuruyor

- Dünya’nın manyetik alanını ölçen manyetometre ve yönlendirme için tork kontrollü aktüatörler içeriyor

Pars 2 Uydusu: Yer Gözleminde Yeni Teknolojiler

Pars 2, 150 kg ağırlığında, gelişmiş görüntüleme sensörleriyle donatılmış bir uzaktan algılama uydusu olarak tanıtıldı.

- 3 metre çözünürlüklü renkli sensör ve 4 metre tek renkli, 8 metre çok bantlı ikinci bir sensör içeriyor.

- Yerli imkanlarla tasarlanıp üretildi.

- Görüntü işleme teknikleri sayesinde çözünürlük 2,5 metreye kadar artırılabiliyor

Pars 1’in Geliştirilmiş Modeli: Daha Güçlü ve Hassas

İran’ın geliştirdiği uzaktan algılama uydularından biri olan Pars 1, 100-150 kg ağırlığında bir platforma sahip.

- İlk modeli, geçen yıl Soyuz roketiyle uzaya fırlatıldı ve başarıyla test edildi.

- İkinci model, ilk versiyona kıyasla çeşitli teknik iyileştirmeler içeriyor.

- Yaklaşık 500 km irtifada Dünya’ya yakın yörüngede faaliyet gösterecek.

- Üç görüntüleme yüküne sahip:

- Multispektral (MS): 15 metre çözünürlük

- Kısa dalga kızılötesi (SWIR): 150 metre çözünürlük

- Termal kızılötesi (TIR): 300 metre çözünürlük

- Toplanan veriler, X-bandı üzerinden Dünya’ya aktarılacak

Bu gelişmeler, İran’ın uzay teknolojilerinde ilerlemeye devam ettiğini ve bilim, haberleşme ve askeri alanlardaki kapasitesini artırdığını gösteriyor.