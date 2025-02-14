Gazze halkının zorla göç ettirilmesi asla gerçekleşmeyecek

Filistin İslami Cihad Hareketi'nin Tahran Temsilcisi Nasır Ebu Şerif, İRNA'ya verdiği röportajda Trump'ın tartışmalı planı hakkında "Hiç şüphe yok ki, Gazze halkının göç ettirilmesi projesi, başından beri Siyonist rejimin peşinde olduğu bir projedir. Batı da İsrail’i kurduğu günden beri, Filistin'in asıl halkını topraklarından çıkarmayı ve onların yerine Siyonist yerleşimcileri yerleştirmeyi amaçladı. Bu plan 107 yıldır devam ediyor." dedi.

Ebu Şerif, "Bizim ve Filistin halkı için Gazze halkının zorla göç ettirilmesi planı kabul edilemez ve bunu asla kabul etmiyoruz. Düşman, Gazze’de yaşamın tüm unsurlarını yok etmiş ve geniş çaplı katliamlar yapmış olmasına rağmen, halk 15 ay boyunca direndi ve topraklarını terk etmedi. Halk, şehit olabileceklerini ve evlerinin yıkılacağını bilmelerine rağmen kaldılar, şehit oldular ama evlerini ve yurtlarını terk etmediler ve Gazze’nin kuzeyinde kahramanca bir direniş sergilediler" ifadelerini kullandı.

Kendisini dünyanın tanrısı zanneden Trump’ın onlar için bir fark yaratmadığını belirten Ebu Şerif, "Göç ve tehcir meselesi sadece Gazze halkı ile sınırlı değil. Trump, bu planı Kanada ve Meksika halkı için de başlattı ve onlara da ültimatom verdi. Onlardan başlayan bu süreç, en sonunda bize ulaşacak" dedi.

Filistin İslami Cihad Hareketi'nin Tahran Temsilcisi, Trump'ın bu eyleminin insanlığa karşı bir suç ve Nazi zihniyetinde bir hareket olduğunu vurgulayarak "Etnik temizlik bir insanlık suçudur ve yargılanmayı gerektirir. Bana göre bir gün Trump’a Nobel Barış Ödülü vermek isterlerse, bunu yapmak yerine onu Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılamaları daha doğru olur" ifadelerini kullandı.