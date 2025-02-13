İran büyükelçisinden Amerikalı diplomatın Tahran'a Suriye hakkındaki suçlamalarına tepki

ABD'nin BM Yardımcı Temsilcisi Dorothy Shea, çarşamba günü yerel saatle Güvenlik Konseyi'nin Batı Asya ve Suriye'yi ele alan toplantısında "Amerika, Güvenlik Konseyi üyelerinin Suriye'nin geleceğinde geniş bir temsil için ısrar etmeye devam etmesi gerektiğine inanıyor." ifadesini kullandı.

Bu Amerikalı yetkili, "Şu anda Suriye'de yeni oluşan grupların şiddeti körüklediği ve İsrail'i doğrudan çatışmaya çekmeye çalıştığı yönündeki raporlardan endişe duyuyoruz. Raporlara göre, bu gruplar İran'ın Suriye'den çekilmesinden sonra bile İran'dan mali ve lojistik destek alıyor" iddiasında bulundu.

Amerikalı diplomat ayrıca, "İran'ın Suriye'deki varlığını yeniden canlandırma niyetine dair uyarı işaretleri açık. Bu nedenlerle, İran'ın Suriye'nin istikrarını ve güvenliğini zayıflatmaktan vazgeçmesini toplu olarak talep etmeliyiz" dedi.

İran İslam Cumhuriyeti'nin BM Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Emir Said İrevani, bu Amerikalı diplomata yanıt olarak "İran İslam Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri temsilcisinin Tahran'a yönelik asılsız iddialarını kesin ve koşulsuz olarak reddeder." dedi.

İran'ın üst düzey diplomatı, "Bu suçlamalar sadece temelsiz değil, aynı zamanda gerçekleri çarpıtmak ve uluslararası toplumu yanıltmak amacıyla uydurulmuş gibi görünüyor" derken "Ne yazık ki, bu iddialar ne yeni ne de beklenmedik; sadece Washington'un talimatlarının bir sonucu. Ancak gerçekler kendini açıkça ortaya koyuyor" ifadesini kullandı.

İran Büyükelçisi, "Amerika , yıllardır terörle mücadele bahanesiyle Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sürekli ihlal etti ve jeopolitik hırslarını ilerletmek için terör örgütlerine ve işgalci İsrail rejimine sığındı" vurgusunda bulundu.

İrevani, "İran İslam Cumhuriyeti, Suriye halkının iradesini temsil eden Suriye hükümeti, bölgesel ortaklar ve BM ile uyum içinde yapıcı bir rol oynamaya kararlıdır. Bu doğrultuda, BM Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in çabalarını tamamen destekliyoruz ve BM'nin bu süreçte merkezi bir rol oynaması gerektiğini vurguluyoruz" diye ekledi.