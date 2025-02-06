Tümgeneral Bakıri, Perşembe günü Devrim Muhafızları Donanması’na "Şehit Behmen Bakıri" adlı çok amaçlı deniz aracının katılım töreninde yaptığı konuşmada, İslam Devrimi’nden önce İran’ın askeri teçhizatının %90’ının ithal edildiğini, ancak bugün bu teçhizatın %90’ından fazlasının İranlı gençler ve bilim insanları tarafından üretildiğini belirtti.
Bakıri, İran’ın askeri başarılarının benzersiz olduğunu vurgulayarak, ülkenin bağımsızlığını koruyabilmesi için savunma gücünü sürekli artırması gerektiğini ve "Savunma ve kalıcı güvenliği sağlamak, silahlı kuvvetlerin temel görevidir ve bu kutsal sorumluluğu gece gündüz yerine getirmektedirler" ifade etti.
Genelkurmay Başkanı, İran’ın coğrafi konumu, denizcilik stratejileri ve açık denizlerde milli çıkarlarını koruma politikalarına da değinerek, silahlı kuvvetlerin güvenliği sağlama görevini üstlendiğini vurguladı.
Bakıri, "Şehit Behmen Bakıri" adlı yeni savaş gemisini tanıtarak, bu çok amaçlı geminin uzak denizlerde hareketli bir üs olarak faaliyet göstereceğini ve İran milletinin çıkarlarını koruyacağını belirtti.
Ayrıca İran Donanması'nın komşu ülkelerle işbirliğine vurgu yapan Bakıri, dostane ilişkilerin önemine dikkat çekerek, "Yabancı güçler İran'ın kara sularında nasıl bulunuyorsa, biz de uluslararası yasalara uygun şekilde uzak denizlerde varlık göstereceğiz. Bu, İran’ın güvenliğini sağlamak ve denizcilik hatlarımızın güvenliğini korumak için gereklidir." ifadelerini kullandı.
General Bakıri: İran bölgedeki büyük güçlerden biri olacak
Bender Abbas, İRNA – İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, İran halkına uygulanan baskı ve yaptırımlara rağmen ülkenin güçlü bir şekilde ilerlediğini ve bölgedeki büyük güçlerden biri olacağını söyledi.
Tümgeneral Bakıri, Perşembe günü Devrim Muhafızları Donanması’na "Şehit Behmen Bakıri" adlı çok amaçlı deniz aracının katılım töreninde yaptığı konuşmada, İslam Devrimi’nden önce İran’ın askeri teçhizatının %90’ının ithal edildiğini, ancak bugün bu teçhizatın %90’ından fazlasının İranlı gençler ve bilim insanları tarafından üretildiğini belirtti.
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