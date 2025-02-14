Irakçi Umman'a gidecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, bugün Seyyid Abbas Irakçi’nin bu hafta başında Umman’a yapacağı ziyareti bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'ne göre Seyyid Abbas Irakçi, resmi davet üzerine, Maskat’ta Umman, Hindistan ve Singapur’un ortak ev sahipliğinde düzenlenecek Hint Okyanusu kıyısındaki ülkelerin sekizinci toplantısına katılmak üzere bu şehre gidecek.

"Yeni Deniz Ortaklığı Ufuklarına Doğru" sloganıyla düzenlenecek Hint Okyanusu kıyısındaki ülkelerin sekizinci Dışişleri Bakanları toplantısı, 20 üye ülkenin üst düzey yetkililerinin katılımıyla bu hafta gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanı Irakçi bu zirveye katılıp konuşma yapmanın yanı sıra, etkinliğe katılan diğer dışişleri bakanları ve yetkililerle ikili görüşmeler de yapacak.