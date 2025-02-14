14 Şub 2025 16:07
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Irakçi Umman'a gidecek

14 Şub 2025 16:07
News ID: 85750859
Irakçi Umman'a gidecek

Tahran, İRNA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, Seyyid Abbas Irakçi’nin resmi davet üzerine Umman, Hindistan ve Singapur’un ortak ev sahipliğinde Maskat’ta düzenlenecek Hint Okyanusu kıyısındaki ülkelerin sekizinci toplantısına katılmak üzere Umman’a gideceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, bugün Seyyid Abbas Irakçi’nin bu hafta başında Umman’a yapacağı ziyareti bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'ne göre Seyyid Abbas Irakçi, resmi davet üzerine, Maskat’ta Umman, Hindistan ve Singapur’un ortak ev sahipliğinde düzenlenecek Hint Okyanusu kıyısındaki ülkelerin sekizinci toplantısına katılmak üzere bu şehre gidecek.

"Yeni Deniz Ortaklığı Ufuklarına Doğru" sloganıyla düzenlenecek Hint Okyanusu kıyısındaki ülkelerin sekizinci Dışişleri Bakanları toplantısı, 20 üye ülkenin üst düzey yetkililerinin katılımıyla bu hafta gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanı Irakçi bu zirveye katılıp konuşma yapmanın yanı sıra, etkinliğe katılan diğer dışişleri bakanları ve yetkililerle ikili görüşmeler de yapacak.

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