İran’ın Lübnan Büyükelçisi’nden İran uçuşlarının iptali hakkında açıklama

İran’ın Beyrut Büyükelçisi Mücteba Emani, İran Devlet Televizyonu muhabirine yaptığı açıklamada, Tahran-Beyrut uçuşlarının iptali hakkında bilgi verdi.

Emani, Perşembe ve Cuma günleri düzenli olarak yapılan iki haftalık uçuşun Lübnan hükümeti tarafından iptal edildiğini ve uçuş saatine kadar sorunun çözümü için yoğun girişimlerde bulunduklarını ancak bu iptalin, çoğunluğu Lübnanlı ve özellikle dini ziyaretler için seyahat eden yolcuların Tahran Havalimanı’nda mahsur kalmasına neden olduğunu belirtti. Aynı şekilde, İran’a dini ziyaret için gelmek isteyen Lübnanlılar da mağdur oldu.

Büyükelçi Emani, İsrail rejimi ordusu sözcüsünün bu uçuşların yasa dışı mal veya nakit taşıdığı yönündeki iddialarının Lübnan’da büyük tepkilere neden olduğunu vurguladı. Yolcuların çoğunun Lübnanlı olması nedeniyle Perşembe gecesi halkın geniş çaplı protestolar düzenlediğini ifade etti.

İran’ın sorunu çözmek için yürüttüğü girişimlere değinen Emani, Lübnan hükümetinin İran uçuşlarına alternatif arayışında olduğunu, ancak bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti. Lübnan havayolu şirketlerinin İran’a uçuş düzenlemesine olumlu baktıklarını ancak bunun, İran uçuşlarının iptali pahasına olmaması gerektiğini söyledi. İran ve Lübnan arasındaki uçuşların karşılıklı olarak serbestçe yapılması gerektiğini dile getiren Emani, bu sürecin ticari bir faaliyet olduğunu ve hem İran hem de Lübnanlı ziyaretçi gruplarının daha uygun fiyatlar aradığını belirtti. Şu anda müzakerelerin sürdüğünü ve karşılıklı bir anlaşmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Emani, geçmişte de benzer sorunların yaşandığını belirterek, bu tür olayların İsrail’in Lübnan halkının bağımsızlığını tehdit eden tutumlarıyla eş zamanlı olarak gerçekleşmesinin kabul edilemez olduğunu ve Lübnan halkının bu tür dayatmaları özellikle gayrimeşru Siyonist rejimden asla kabul etmeyeceğini vurguladı. Büyükelçi, bu sorunun en kısa sürede çözüme kavuşacağını ve İran ile Lübnan arasındaki uçuşların karşılıklı olarak yeniden başlayacağını umut ettiklerini dile getirdi.