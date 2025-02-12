İran’dan BM Güvenlik Konseyi’ne Trump’ın İran karşıtı açıklamalarıyla ilgili mektup 

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimî Temsilcisi ve Büyükelçisi Emir Said İrevani, BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi’ne gönderdiği mektupta, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran karşıtı açıklamalarını “endişe verici ve sorumsuz” olarak nitelendirdi ve İrevani, İran İslam Cumhuriyeti’nin bu pervasız tehdidi kesin bir şekilde reddettiğini ve kınadığını belirtti.

İranlı diplomat, “Ulusal Güvenlik Başkanlık Notu”nda ayrıntılı olarak ele alınan "maksimum baskı" politikası çerçevesinde bu tür kışkırtıcı girişimlerin daha da arttığını vurguladı ve "Bu politika kapsamında tek taraflı ve yasa dışı yaptırımlar uygulanarak İran’a yönelik düşmanlık artırılmış, böylece uluslararası hukukun temel ilkeleri ve normları açıkça ihlal edilmiştir." dedi.