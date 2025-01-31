31 Oca 2025 09:55
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News ID: 85735394
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Muhammed Deyf'in şehadeti doğrulandı

31 Oca 2025 09:55
News ID: 85735394
Muhammed Deyf'in şehadeti doğrulandı

Tahran, İRNA - Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü, Kassam Tugayları Genel Komutanı Muhammed Deyf'in Gazze savaşında şehit olduğunu doğruladı.  

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Muhammed Dayf'in Gazze savaşında, Kassam Tugayları'nın diğer bazı komutanlarıyla birlikte şehit olduğunu açıkladı.  

Ebu Ubeyde'nin verdiği bilgilere göre; Muhammed Deyf (Ebu Halid), Kassam Tugayları Genel Komutan Yardımcısı Mervan İsa (Ebu'l-Bera), Gazi Ebu Tamaa (Ebu Musa) - Silahlanma ve Muharebe Hizmetleri Komutanı, Raid Sabit - İnsan Kaynakları Bölümü Komutanı, Rafi Selame (Ebu Muhammed) - Han Yunus Tümen Komutanı, Ahmed El Gındur (Ebu Enes) - Kuzey Tümen Komutanı ve Eymen Nufel (Ebu Ahmed) - Orta Bölge Tümen Komutanı, Gazze savaşında şehit oldu.

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