Muhammed Deyf'in şehadeti doğrulandı

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Muhammed Dayf'in Gazze savaşında, Kassam Tugayları'nın diğer bazı komutanlarıyla birlikte şehit olduğunu açıkladı.

Ebu Ubeyde'nin verdiği bilgilere göre; Muhammed Deyf (Ebu Halid), Kassam Tugayları Genel Komutan Yardımcısı Mervan İsa (Ebu'l-Bera), Gazi Ebu Tamaa (Ebu Musa) - Silahlanma ve Muharebe Hizmetleri Komutanı, Raid Sabit - İnsan Kaynakları Bölümü Komutanı, Rafi Selame (Ebu Muhammed) - Han Yunus Tümen Komutanı, Ahmed El Gındur (Ebu Enes) - Kuzey Tümen Komutanı ve Eymen Nufel (Ebu Ahmed) - Orta Bölge Tümen Komutanı, Gazze savaşında şehit oldu.