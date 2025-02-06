Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaştı

TUİK'in açıklamalarına göre, toplam nüfusun %50,1'ini (42 milyon 734 bin 71 kişi) erkekler, %49,9'unu (42 milyon 638 bin 306 kişi) ise kadınlar oluşturdu. Yıllık nüfus artış hızı, 2022'de binde 7,1 iken 2023'te binde 1,1'e geriledi.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %93 olarak kaydedildi. Bu durum, Türkiye'de kentleşme oranının yüksek olduğunu göstermektedir.

İstanbul, 15 milyon 655 bin 924 kişilik nüfusuyla en kalabalık il olmaya devam etti. İstanbul'u sırasıyla Ankara (5 milyon 803 bin 482 kişi) ve İzmir (4 milyon 479 bin 525 kişi) takip etti.

Nüfus piramidine bakıldığında, 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı %20,9, 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı %68,4 ve 65 yaş ve üzeri nüfusun oranı %10,6 olarak belirlendi. Bu veriler, Türkiye nüfusunun giderek yaşlandığını göstermektedir.