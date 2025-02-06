6 Şub 2025 11:01
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News ID: 85742244
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Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaştı

6 Şub 2025 11:01
News ID: 85742244
Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaştı

Tahran, İRNA - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Türkiye'nin nüfusu, bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaştı.

TUİK'in açıklamalarına göre, toplam nüfusun %50,1'ini (42 milyon 734 bin 71 kişi) erkekler, %49,9'unu (42 milyon 638 bin 306 kişi) ise kadınlar oluşturdu. Yıllık nüfus artış hızı, 2022'de binde 7,1 iken 2023'te binde 1,1'e geriledi.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %93 olarak kaydedildi. Bu durum, Türkiye'de kentleşme oranının yüksek olduğunu göstermektedir.

İstanbul, 15 milyon 655 bin 924 kişilik nüfusuyla en kalabalık il olmaya devam etti. İstanbul'u sırasıyla Ankara (5 milyon 803 bin 482 kişi) ve İzmir (4 milyon 479 bin 525 kişi) takip etti.

Nüfus piramidine bakıldığında, 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı %20,9, 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı %68,4 ve 65 yaş ve üzeri nüfusun oranı %10,6 olarak belirlendi. Bu veriler, Türkiye nüfusunun giderek yaşlandığını göstermektedir.

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