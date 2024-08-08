İslam İşbirliği Teşkilatı : Haniye suikastı İran'ın egemenliğine yönelik bir saldırıdır

Bildiride, Haniye'nin suikastının uluslararası hukukun açık bir ihlali ve saldırgan bir suç olduğu vurgulanarak, bu eylemin tüm sorumluluğunun İsrail'e ait olduğu ifade edildi.



İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha da Cidde'de düzenlenen İcra Komitesi Dışişleri Bakanları olağanüstü toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'in Tahran'a yönelik saldırısının uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık bir ihlali olduğunu belirtti. Taha, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne, İsrail'i uluslararası hukuka saygı göstermeye ve saldırılarını durdurmaya zorlamak için gerekli önlemleri alması çağrısında bulundu.



İİT Dışişleri Bakanları İcra Komitesi'nin olağanüstü toplantısı dün Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlendi.