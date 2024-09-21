21 Eyl 2024 12:02
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News ID: 85602790
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İsrail, gerilim ve savaş çıkarma hedefine ulaşamayacak; Tel Aviv, işlediği suçların karşılığını alacak

21 Eyl 2024 12:02
News ID: 85602790
İsrail, gerilim ve savaş çıkarma hedefine ulaşamayacak; Tel Aviv, işlediği suçların karşılığını alacak

New York, İRNA - İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İsrail rejiminin terörist eylemlerine dikkat çekerek, Tahran'ın bu gelişmeleri dikkatle izleyip politikalarını buna göre şekillendirdiğini vurguladı ve "İsrail rejimi kesinlikle gerilim ve savaş çıkarma hedeflerine ulaşamayacak, ancak işlediği suçların cevabını alacak." dedi.

Seyyid Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 79. oturumuna katılmak üzere yerel saatle Cuma gecesi New York'a giden İran Dışişleri Bakanı, gazetecilere yaptığı açıklamada “Bu yılki BM Genel Kurul toplantısı, Batı Asya'daki çalkantılı bir dönemde gerçekleşiyor. Bölge, her geçen gün artan gerginlik ve İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da Filistin halkına karşı yürüttüğü terörist ve canice eylemlerle karşı karşıya. Bu durum, bölgede son derece tehlikeli bir ortam yaratıyor ve İsrail, savaşı genişletme olasılığını ciddi şekilde zorlamaya çalışıyor.” ifadelerini kullandı. 

Dışişleri Bakanı Erakçi, mevcut durumu değerlendirerek, “Bu koşullarda, BM Genel Kurulu’nun oturum aralarında yapılacak görüşmelerde ve Genel Kurul’da, Bağlantısızlar Hareketi, İslam İşbirliği Teşkilatı, BRICS, ECO ve benzeri platformlarda en önemli gündem maddemiz, İsrail’in artan gerginlik ve suç teşkil eden eylemlerinin uluslararası toplum tarafından karşılık bulması gerektiği olacaktır.” açıklamasında bulundu. 

Erakçi, İsrail’in son günlerde işlediği suçlar ve Lübnan’da meydana gelen olaylar, ayrıca bugün Hizbullah komutanlarından İbrahim Akil’e (Hacı Abdulkadir) karşı gerçekleştirilen terör saldırısının, çaresiz bir rejimin can havliyle attığı adımlar olduğunu ve bu rejimin kendisini tehlikeli bir çıkmaza soktuğunu belirterek "İsrail, tüm bölgeyi kendisiyle birlikte bu bataklığa çekmeye çalışıyor." dedi.

Erakçi, Lübnan ile ilgili konulara değinerek, "Hizbullah’ın kendi kararlarını kendisinin vereceği ve uygun tepkileri göstereceği açıktır. Diğer konularda da duruma göre karar alınacaktır. Tahran’da gerçekleşen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye suikastı cevapsız kalmayacaktır." diye ekledi.

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