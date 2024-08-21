İran'dan Siyonist rejimin Gazze'deki vahşi soykırımına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani’nin sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, “21 Ağustos Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın Siyonistler tarafından ateşe verilmesi gününün yıldönümüdür. Bu gün, İran İslam Cumhuriyeti'nin önerisi üzerinde İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından Dünya Camiler Günü olarak adlandırıldı” denildi.

Kenani’nin paylaşımının devamında şu ifadelere yer verildi:

“Dünya Camiler Günü’nde, Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınları, mazlum Filistin halkına yönelik acımasız soykırımının devam etmesini ve Siyonistlerin Gazze'de yol açtığı yaygın ve korkunç yıkımı şiddetle kınıyor ve dünyayı bir kez daha bu rejime karşı pratik, acil ve etkili önlemler almaya çağırıyoruz.”