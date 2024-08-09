9 Ağu 2024 13:24
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News ID: 85562837
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Bakıri: Siyonist rejim, tüm Müslümanlar için bir tehdittir

9 Ağu 2024 13:24
News ID: 85562837
Bakıri: Siyonist rejim, tüm Müslümanlar için bir tehdittir

Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, “İsrail, sadece Filistin halkı için değil, aynı zamanda tüm Müslümanlar için bir tehdittir. Bunun için İslam ülkelerinin Siyonist İsrail’in tehditlerine karşı birleşip ortak politika ile pratik eyleme başvurması lazımdır.” dedi.

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısına katılmak üzere bulunduğu Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Somali Dışişleri Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile görüştü.

Görüşmede Bakıri, Somali hükümetinin İran’la diplomatik ilişkileri normalleştirme girişimini olumlu karşılayarak, “İslam ülkelerinin, düşmanlarıyla mücadele ve ortak çıkarları doğrultusunda ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğine inanıyoruz. İran olarak Afrika ülkeleriyle ilişkileri geliştirme konusunda herhangi bir sınır tanımıyoruz.” dedi.

Gazze’de devam eden sivil katliamlara değinen Bakıri, “İsrail, sadece Filistin halkı için değil, aynı zamanda tüm Müslümanlar için bir tehdittir. Bunun için İslam ülkelerinin Siyonist İsrail’in tehditlerine karşı birleşip ortak politika ile pratik eyleme başvurması lazımdır.” ifadelerinde bulundu.

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