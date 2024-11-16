İslam Devrimi Lideri'nin Danışmanı: Lübnan Direnişi'nin her kararını destekliyoruz

Laricani, El- Meyadin televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Lübnan'ın güneyindeki çatışmalar, Siyonist rejimin başarısızlığını ve bu rejimin akıl dışılığını gösteriyor." dedi.

Laricani, Suriye ve Lübnan'a yaptığı ziyareti sırasında, İslam Devrimi Lideri'nin Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ve Lübnan Parlamento Başkanı Nebih Berri'ye doğrudan bir mesaj ilettiğini belirterek, bu mesajların detaylarını onlara bırakmayı tercih ettiğini ifade etti.

Laricani, bu mesajların amacının, Suriye ve Lübnan halklarını ve direnişini desteklemek olduğunu söyledi.

Laricani açıklamalarının devamında "Direniş olgunlaşmış bir yapıdır ve hiç kimsenin tavsiyesine ihtiyacı yoktur; aksine, bu direniş başkalarına tavsiye vermelidir." derken "Hizbullah, akıllı ve mantıklı bir partidir. Akıllı komutanları ve siyasi açıdan olgun liderleri vardır ve biz onların kararlarına güveniyoruz." şeklinde konuştu.

"Biz yaklaşık 200 roketle Siyonist rejimi hedef aldık, ancak şu anki durum farklıdır." diyen kıdemli Danışman "Yeni Orta Doğu'yu kurmak, bu ve diğer güçlerin işi değildir; bu, sahada savaşanların işidir." şeklinde konuştu.