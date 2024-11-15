İslami: İran ile Ajans arasındaki ilişki ve etkileşimler hiçbir engele takılmadan devam ediyor

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, katıldığı bir televizyon programında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi ile yaptığı görüşmeye işaretle "İran'ın nükleer programını sınırlama hedefi bu gezinin hedefleri arasında yer almıyor ve böyle bir şey de olmadı, Ajans ile ilişkimizin çerçevesini güvenlik önlemleri ve NPT kuralları oluşturuyor ve biz bunlara uyuyoruz, Ajans da bu doğrultuda bizim nükleer programımızı kontrol ediyor ve ilişki ile etkileşimlerimiz hiçbir engele takılmadan da devam ediyor." ifadesine dikkat çekti.

"Cumhurbaşkanı ve yeni hükümetin görüşlerini öğrenerek yola devam edebilmek için yeni hükümette İran ile ajans arasındaki ilişkiler öyle bir istikamette ilerledi ki, yeni hükümetin yetkilileriyle diyaloga girmekte ısrarcı oldular." diyen İslami "Kurumun İran'a yönelik iddia ettiği davalar ve İran'a karşı ileri sürdükleri ve bunları İran'a azami baskı yöntemiyle meşrulaştırdıkları bahaneler, münafıkların ve Mossad'ın bize sunduğu davalardan kaynaklanmaktadır. Bu eylemler ve iddia edilen yerler, yirmi yıl süren müzakerelere yol açtı ve denetimlerle sonuçlandırılarak PMD ile kapatıldı." vurgusunda bulundu.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı sözlerinin devamında, Siyonist rejimin tartışma yaratması doğrultusunda İran'ın zenginleştirme yüzdesinin artırılacağı iddiasına ilişkin ise "Ajans şu ana kadar İran'ın programından saptığına ya da programa uymadığına dair bir neden sunamadı ve biz defalarca nükleer programımızın barışçıl olduğunu söyledik." dedi.

İslami ayrıca "İran ile Ajans arasındaki bu görüşmelerin, müzakerelerin başlamasına vesile olmasını ve Ajansa yönelik baskıların azalmasını, Ajansın profesyonel çalışmalarını yapmasını ve bu konunun daha fazla uzamasını önleyeceğini umuyorum." ifadesinin de altını çizdi.