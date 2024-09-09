Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü: İran ile sorunları çözmek için çaba gösteriyorum

Grossi bu açıklamayı Pazartesi günü öğle saatlerinde (Orta Avrupa Saati ile) Viyana'da gazetecilerle yaptığı toplantıda dile getirdi ve "Amacım, İran ile iş birliğini sonuçlandırmak için çaba sarf etmek" dedi. Ayrıca İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bir rapor sunma planının olmadığını belirten Grossi "Bu konu, UAEA Yönetim Kurulu’nun Haziran ayında kabul ettiği bir karar tasarısında da yer almıştı." ifadelerini kullandı.

Önceki oturumda Yönetim Kurulu üyeleri, İran’ın UAEA ile tüm pürüzlerin çözümü konusunda “gerekli, tam ve net iş birliği yapmaması” durumunda, Genel Direktör’den İran’ın nükleer programına ilişkin geçmiş ve güncel meselelerle ilgili “bildirilmemiş nükleer maddelerin varlığı veya kullanımı” hakkında kapsamlı ve güncellenmiş bir değerlendirme raporu sunmasının talep edilebileceğini iddia eden bir karar tasarısını kabul etmişti.

Grossi, bu raporu sunmanın gerekliliği üzerine sorulan bir soruya ise şu yanıtı verdi: “Bu konuda bir planım yok. Raporu gerçek koşullarda sunarız ve önceki raporlarımda farklı yerlerle ilgili kapsamlı değerlendirmeler sundum. Benim yaklaşımım, sorunları çözmeye çalışmak ve gelecekte cezai bir önlemi gündeme getirmemek” şeklinde devam etti. "Amacım, İran ile iş birliğini sonuçlandırmak için çaba sarf etmek" diye ekledi.

Grossi, İran'a yapmayı planladığı ziyaretle ilgili başka bir soruya yanıt olarak, ABD başkanlık seçimlerinden önce bu ziyaretin gerçekleşmesini umduğunu dile getirdi. Ancak, New York'ta düzenlenecek BM Genel Kurulu toplantısı kapsamında İran Cumhurbaşkanı ile bir görüşme planlanmadığını da belirtti.

İran'ın nükleer faaliyetleri hakkında konuşan Grossi, son üç ayda zenginleştirme sürecinde önemli bir değişiklik olmadığını söyledi. "Bazı santrifüjler eklendi ve çalışmalar devam ediyor, ancak çok hızlı bir ilerleme olduğunu gözlemlemiyoruz" açıklamasında bulundu.