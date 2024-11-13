İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İRNA'yı ziyaret etti

İsmail Bekaî bugün İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (İRNA) Genel Müdürü Hüseyin Caberi Ensari ile görüştükten sonra bu medya kuruluşunun çeşitli departmanlarını ziyaret ederek İRNA'nın haber merkezinin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca İRNA'nın haber departmanı bölümünde bu haber ajansının muhabirleriyle samimi bir ortamda bir sohbet gerçekleştirdi.

2 Ekim 2024'te Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, İsmail Bekaî Hamane Kamu Diplomasisi Merkezi'nin yeni başkanı ve bu bakanlığın sözcüsü olarak atadı. İsmail Bekaî daha önce dışişleri bakan yardımcılığı görevinde yer almıştı.