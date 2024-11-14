ABD Temyiz Mahkemesi, İran Merkez Bankası aleyhine tazminat kararını reddetti

Yerel saatle Çarşamba günü, bu temyiz mahkemesi, İran Merkez Bankası'nın 1983'te Beyrut'ta ABD Deniz Piyadeleri kışlasına yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybeden veya yaralanan Amerikan askerlerinin ailelerine 1.68 milyar dolar tazminat ödemesi kararını reddetti.

Reuters'in haberine göre, üç üyeden oluşan mahkeme heyeti, aynı zamanda İran'ın yurtdışındaki varlıklarına el koymayı kolaylaştırmak amacıyla 2019'da kabul edilen ABD federal yasası ile ilgili olarak yapılan iddiayı da reddetti. Mahkeme, bu yasanın İran Merkez Bankası'nın yargı dokunulmazlığını ihlal etmediğini ve bağımsız yargı yetkisi oluşturmadığını belirtti.

23 Ekim 1983'te Beyrut'taki Deniz Piyadeleri kışlasına düzenlenen bombalı saldırıda 241 Amerikan askeri hayatını kaybetmişti.

İran Merkez Bankası, yabancı hükümetleri ABD mahkemelerinde yargılamalardan koruyan ABD Dış Egemenlik Dokunulmazlık Yasası kapsamında dokunulmazlığa sahip olduğunu belirtmişti. Ancak 1983 patlamasında hayatını kaybedenlerin aileleri, Tahran'ı bu saldırıdan sorumlu tutmaya çalışarak, İran Merkez Bankası adına Clearstream hesaplarında bloke edilen varlıklara el koyarak tazminatın bir kısmına ulaşmayı hedeflemişti.