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Amerika'nın düşmanca politikası 4 yıldır devam ediyor/ Amerikan seçimleri değil Washington'un performansı önemli
11 Kas 2024 14:05
News ID: 85656331
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü "Gerçek şu ki Amerika'nın İran'a yönelik düşmanca politikası son 4 yıldır devam ediyor ve Amerikan hükümeti de Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) müzakereleri ve diğer konularda seçim sırasında verdiği söz ve iddiaları yerine getiremedi." açıklamasında bulundu.
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