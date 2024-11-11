Amerika'nın düşmanca politikası 4 yıldır devam ediyor/ Amerikan seçimleri değil Washington'un performansı önemli

Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü "Gerçek şu ki Amerika'nın İran'a yönelik düşmanca politikası son 4 yıldır devam ediyor ve Amerikan hükümeti de Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) müzakereleri ve diğer konularda seçim sırasında verdiği söz ve iddiaları yerine getiremedi." açıklamasında bulundu.

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