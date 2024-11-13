13 Kas 2024 10:38
Journalist ID: 5630
News ID: 85658190
T T
0 Persons

Ekler

Pentagon, Yemen ordusunun Amerikan gemilerine saldırdığını doğruladı

13 Kas 2024 10:38
News ID: 85658190
Pentagon, Yemen ordusunun Amerikan gemilerine saldırdığını doğruladı

Tahran, İRNA- ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Yemen ordusunun Bab El Mendeb boğazından geçen 2 ABD destroyerine İHA ve füzelerle saldırdığını doğruladı.

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder Salı gecesi gazetecilere verdiği demeçte, savaş gemilerinin en az sekiz SİHA, beş gemisavar balistik füze ve üç gemisavar seyir füzesi ile birlikte saldırıya uğradığını söyledi.
Bu 2 savaş gemisinin bu saldırıya karşı çıktığını ve onu "yendiğini" iddia eden Ryder "Muhriplere herhangi bir hasar verilmedi ve hiçbir personel yaralanmadı." ifadesini öne sürdü.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, ABD Donanmasına ait USS Abraham Lincoln uçak gemisini seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını belirtti.
 

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .