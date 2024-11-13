Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder Salı gecesi gazetecilere verdiği demeçte, savaş gemilerinin en az sekiz SİHA, beş gemisavar balistik füze ve üç gemisavar seyir füzesi ile birlikte saldırıya uğradığını söyledi.
Bu 2 savaş gemisinin bu saldırıya karşı çıktığını ve onu "yendiğini" iddia eden Ryder "Muhriplere herhangi bir hasar verilmedi ve hiçbir personel yaralanmadı." ifadesini öne sürdü.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, ABD Donanmasına ait USS Abraham Lincoln uçak gemisini seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını belirtti.
Pentagon, Yemen ordusunun Amerikan gemilerine saldırdığını doğruladı
Tahran, İRNA- ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Yemen ordusunun Bab El Mendeb boğazından geçen 2 ABD destroyerine İHA ve füzelerle saldırdığını doğruladı.
Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder Salı gecesi gazetecilere verdiği demeçte, savaş gemilerinin en az sekiz SİHA, beş gemisavar balistik füze ve üç gemisavar seyir füzesi ile birlikte saldırıya uğradığını söyledi.
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