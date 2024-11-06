Sandık çıkış anketine göre, Amerikalıların %72’si ülkelerinin izlediği yoldan memnun değil

Newsweek dergisinin haberine göre, CNN tarafından yayımlanan bu ilk sonuçlar, Joe Biden ve Kamala Harris yönetiminin dört yıllık görev sürecinin ardından Demokratlar için kaygı verici işaretler taşıyor.

Anket sonuçlarına göre, Amerikalıların sadece %7’si ülkenin mevcut gidişatına karşı “heyecan” duyduğunu belirtirken, %19’u “memnun” olduğunu ifade etti. Buna karşın, 2024 başkanlık seçimlerinde oy kullanan seçmenlerin %43’ü “memnuniyetsiz” olduğunu belirtirken, %29’u ise ülkenin mevcut yönü hakkında “öfke” duyduğunu dile getirdi.