6 Kas 2024 11:45
Journalist ID: 5446
News ID: 85651429
T T
0 Persons

Ekler

Sandık çıkış anketine göre, Amerikalıların %72’si ülkelerinin izlediği yoldan memnun değil

6 Kas 2024 11:45
News ID: 85651429
Sandık çıkış anketine göre, Amerikalıların %72’si ülkelerinin izlediği yoldan memnun değil

Tahran, İRNA- ABD’de oy verme işlemleri sırasında yapılan sandık çıkış anketine göre, Amerikalı seçmenlerin %72’si ülkenin izlediği genel gidişattan memnun değil.

Newsweek dergisinin haberine göre, CNN tarafından yayımlanan bu ilk sonuçlar, Joe Biden ve Kamala Harris yönetiminin dört yıllık görev sürecinin ardından Demokratlar için kaygı verici işaretler taşıyor.

Anket sonuçlarına göre, Amerikalıların sadece %7’si ülkenin mevcut gidişatına karşı “heyecan” duyduğunu belirtirken, %19’u “memnun” olduğunu ifade etti. Buna karşın, 2024 başkanlık seçimlerinde oy kullanan seçmenlerin %43’ü “memnuniyetsiz” olduğunu belirtirken, %29’u ise ülkenin mevcut yönü hakkında “öfke” duyduğunu dile getirdi.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .