İran: ABD başkanlık seçimlerine müdahale iddiası asılsızdır

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, Pazartesi gecesi yerel saatle, ABD istihbarat ve siber ajanslarının Tahran'ın 2024 ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddialarına ilişkin soruları yanıtladı. Temsilcilik, "Bu tür iddialar asılsızdır ve hiçbir geçerliliği yoktur. Daha önce de belirttiğimiz gibi, İran'ın ABD seçimlerine müdahale etmek gibi bir amacı ve motivasyonu yoktur" dedi.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, "Eğer ABD hükümeti bu iddiada samimi ise, kanıtlarını bize sunsunlar, biz de cevabımızı verelim" diye ekledi.

FBI ve diğer birkaç ABD istihbarat ajansı, İran'ın 2024 ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'ın kampanyasına siber saldırılar düzenlediği ve Demokratlar'ın başkan adayı Kamala Harris'in seçim ekibini hacklemeye çalıştığı yönünde iddialarda bulundu.

Daha önce de, İran'ın BM Daimi Temsilciliği, Microsoft'un İran'ın siber saldırılar yoluyla ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki raporuna yanıt olarak, "İran, ülkenin altyapılarına, kamu hizmet merkezlerine ve sanayilerine karşı düzenlenen çeşitli saldırgan siber operasyonların kurbanı olmuştur. İran'ın siber gücü, karşı karşıya olduğu tehditlere uygun ve savunma amaçlıdır" şeklinde açıklama yapmıştı.