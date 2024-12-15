Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri: Yeni Suriye hükümetinin İsrail'i düşmanı olarak göreceğini umuyoruz

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım "Düşmanın direnişi kırma ve ezme hedefini boşa çıkardık, yerleşimcileri yerinden ettik ve düşmanın başarısı, liderlerimizin şehadetiyle bize darbe vurmak oldu; Bizim teslim olmamız, aşağılanmaya boyun eğmemiz mümkün değil. Hizbullah'ın direnişi ile bu mümkün de olmayacaktır." açıklamasında bulundu.

Siyonist rejimin çok sayıda ateşkes ihlaline değinen Kasım "İsrail'in taahhütlerinin yüzlerce kez ihlali karşısında, bu anlaşmanın uygulanmasına yardımcı olmak ve bunun önünde durmamak için bekledik ve ilgili yetkilileri karşımıza aldık." dedi.

Suriye'deki son dönemde yaşanan olaylara da işaret eden Genel Sekreter "Suriye'deki tüm tarafların (hükümetin oluşmasına) katılmasını umuyoruz. Hizbullah, Suriye üzerinden askeri yardım yolunu kaybetti; Bu ayrılık yaşandı ama önemli olan direnişin devam etmesidir." ifadesine dikkat çekti.

Suriye'de yaşananların Lübnan'ı etkileyeceğine inanmadığını ve Suriye halkının istediği şekilde bu ülkenin istikrara kavuşacağını umduğunu belirten Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri "Suriye'yi İsrail'e düşman bir konumda olduğu için destekledik ve Suriye'deki yeni hükümetin İsrail'i (rejim) düşman olarak görüp ilişkilerini normalleştirmeyeceğini umuyoruz." ifadesinin altını çizdi.