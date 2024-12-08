İsrail Medyası: Tel Aviv, Tahrir el-Şam ile doğrudan iletişim kuruyor

Tahran, İRNA- Bir Siyonist medya, İsrail'in Suriye'deki çeşitli gruplarla, özellikle de daha önce Nusra Cephesi olarak bilinen ve Suriye üzerindeki hakimiyetini ilan eden silahlı grup Tahrir el-Şam ile doğrudan iletişimde olduğunu bildirdi.

Bugün Siyonist haber sitesi Walla, İsrail rejiminin Suriye'deki çeşitli gruplarla, özellikle de Tahrir el-Şam adlı silahlı grupla doğrudan ve dolaylı temaslarda bulunduğunu yazdı. Haberde ayrıca İsrail'in şu aşamada silahlı unsurların (Suriye ile işgal altındaki topraklar arasındaki) sınıra yaklaşmasını istemediği belirtildi. Siyonist medya, İsrail rejimi ordusuna bağlı 98. Tugay, paraşütçü birlikler ve komando birliklerinin Suriye sınırına çağrıldığını da bildirdi. Daha önce, İsrail rejimi medyası, İsrail ordusuna ait tankların bu sabahın erken saatlerinde işgal altındaki Golan sınırını geçerek Suriye topraklarına girdiğini duyurmuştu.