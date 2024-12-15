Kâlibaf: İslam dünyasının görevi, Siyonist rejime karşı birliği korumaktır

Yüksek Mahkeme Başkanı Halife bin Said bin Halife el-Busaidi başkanlığındaki üst düzey yargı heyeti, İran’a gerçekleştirdiği ziyarette, tarihinde İran İslam Cumhuriyeti Meclis Başkanı Muhammed Bâkır Kâlibaf ile bir araya geldi.

Kâlibaf, Siyonist rejimin Gazze’deki zulümlerinin, İslam dünyasının ve insan haklarına duyarlı olanların en önemli endişelerinden biri olduğunu belirterek, Siyonist rejimin son bir yıl içinde Gazze ve Lübnan’da büyük suçlar işlediğini söyledi. Ayrıca Suriye’deki son olaylara, Siyonistlerin yeniden saldırısına ve bu ülkenin bombalanmasına dikkat çekerek, bu tür saldırıların önlenmesi gerektiğini ifade etti. Çünkü bölgedeki güvensizliği genişletmenin ve yayılmacılığın, Siyonist rejimin temel hedeflerinden biri olduğunu vurguladı.

Meclis Başkanı, terörist grupların bölge ülkeleri arasında güvensizliği artırmaya çalıştığını belirterek, İslam dünyasının büyüklerinin, âlimlerin ve Müslüman milletlerin görevinin Siyonist rejime karşı birliği korumak ve bu rejim tarafından güvenliksizliğin yayılmasını önlemek olduğunu, bu bağlamda İran ve Umman’ın özel bir rol oynadığını söyledi.

Kâlibaf, "Allah’tan Müslüman ülkeler arasında dayanışma ve iş birliği yaratmasını dileriz ki Siyonist rejimin zulümlerine karşı durabilelim" ifadelerini kullandı.

Umman Sultanlığı Yüksek Mahkeme Başkanı da bugün İslam ülkelerinin karşı karşıya olduğu zor durumu teyit ederek, Umman’ın bu konudaki tutumunun İran İslam Cumhuriyeti ile aynı doğrultuda olduğunu belirtti. Ayrıca, bölgede işlenen suçlara dikkat çekerek, bu suçların devamını önlemek için bir çözüm yolu bulunması gerektiğini söyledi.

Umman yetkilisi, İslam ülkelerinin bir arada durarak, İslam dünyasında yaşananlara karşı ortak bir ses yükseltmesi gerektiğini ifade ederek, "Umarız İslam ülkeleri, ayrılıklardan uzak durarak birlik içinde bu saldırılara karşı direnir. Eğer bu güçlü birlik sağlanırsa, Siyonist rejime karşı durabilir ve onu zayıflatabilirdik" dedi.