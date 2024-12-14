Atom Enerjisi Kurumu Başkanı: İran ile Ajans arasındaki ilişki Safeguards ve NPT çerçevesindedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, nükleer başarılar sergisini ziyareti sırasında UAEA ile İran arasındaki son gözetim anlaşmasına ilişkin olarak "Nükleer faaliyet yürüttüğünüzde ve nükleer malzemelerle çalıştığınız bir alanda, doğal olarak denetimlerin kapsamı da değişir ve bu, tamamen doğal bir süreçtir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı sözlerine "Ortaya atılan bu tartışmalar ve bize karşı yapılan çarpıtmalar, yıllardır İran'ın nükleer faaliyetlerine karşı propaganda yürüten Siyonist rejimden kaynaklanmaktadır. Onlar, dünyayı bize karşı kışkırtmak peşindeler." diye devam etti.

İslami, "2023 yılının Mart ayında Ajans Genel Sekreteri ile birlikte yayımladığımız Tahran Bildirisi'nde açıkça belirtildi ki İran ile Ajans arasındaki ilişki, Safeguards ve NPT çerçevesindedir. Ajans ile geriye kalan iki saha hakkında iş birliği yapacağız ve dosyalar kapanacak. Ortaya atılan iddialar, Siyonist rejim tarafından üretilen suçlamalardır ve bu rejim, dünya gündemini meşgul ederek İran'a karşı kendi bahanelerini sürdürmekten keyif almaktadır" dedi.

Atom Enerjisi Kurumu Başkanı sözlerini "Bugün Ajans, Safeguards ve NPT çerçevesinde denetimlerine her zaman erişim sağlamış olup, bu konuda hiçbir engel oluşturmadık ve oluşturmayacağız." diye tamamladı.