Pezeşkiyan: Mevcut bölgesel gelişmeler, Siyonist rejimin İslam ülkeleri arasındaki çatışmalardan yararlanmasının kanıtıdır

Mesud Pezeşkiyan Çarşamba akşamı Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile yaptığı görüşmede, "Sayın Erdoğan ile yaptığımız samimi görüşmelerde her zaman İslam ülkeleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladım" ifadelerini kullandı ve “İslam ülkelerinin kendi aralarındaki ilişkileri ve etkileşimlerini daha da geliştirmesi gerektiğine derinden inanıyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı, “Eğer İslam ülkeleri ticaret pazarlarından ulaşım yollarına ve diğer potansiyellerine kadar kapasitelerini birbirleriyle paylaşırsa, bu kesinlikle tüm İslam ümmetinin yararına olur ve İslam dünyasındaki tüm ülkeleri güçlendirir. Bu durumda Siyonist rejim ve diğer güçler, Müslümanlara karşı suç işleme ve müdahale etme cesaretini gösteremez” diye ekledi.

Pezeshkian, İslam dünyasının gücünü yalnızca sözde değil, fiilen artırmak için sorunların kardeşçe çözülmesi gerektiğini vurgulayarak “Bölgede yaşananlar, Siyonist rejimin İslam ülkeleri arasındaki anlaşmazlıklardan yararlandığını, Gazze, Lübnan ve Suriye'ye saldırarak Müslümanları katlettiğini gösteriyor. Eğer biz kendi aramızdaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakırsak, İslam dünyası daha da güçlenir ve dünya da bizimle karşılıklı saygıya dayalı olarak ilişki kurar.” dedi.

Cumhurbaşkanı, İran ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerde doları devre dışı bırakmayı hedefleyen, diğer ülkelerle olan etkileşimlerden ilham alarak mali işbirliği çerçevesi oluşturma isteğini dile getirerek, “Bugün en büyük sorunlarımızdan biri, Amerika ve Avrupa’nın İran’ı kendi kurallarına uymaya zorlamak için uyguladığı haksız yaptırımlardır. Ancak kesinlikle onlara boyun eğmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Dr. Pezeşkiyan Türkiye ile her alanda ilişkileri ve işbirliğini genişletmeye hazır olduklarını belirterek, "Aramızdaki anlaşmaların uygulanmasını vurguluyoruz ve işbirliğimizi güçle devam ettireceğiz, böylece İslam ülkeleri arasındaki ilişkilere göz diken düşmanlar hayal kırıklığına uğrayacak” açıklamasında bulundu.

Türkiye Ticaret Bakanı da bu görüşmede iki ülke arasındaki ticaretin 30 milyar dolara çıkarılması hedefiyle ilgili olarak, “Bu hedefi gerçekleştirmek için ciddi bir şekilde çalışıyoruz” dedi ve “Türkiye, enerji alanında İran İslam Cumhuriyeti ile 25 yıllık ticaret anlaşmasını yenilemeyi istiyor.” dedi.