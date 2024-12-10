Putin’in düşüncesi; Erdoğan hesap hatası yaptı/ Ankara Moskova’ya ihanet etti

Dugin, paylaşımında "Şimdiye kadar Erdoğan’ı destekledik. 2015 yılında Türkiye ile gerilimin artmasını engellemeye çalıştık ve Fethullah Gülen’in darbe girişimi sırasında Erdoğan’a büyük yardımlar sağladık. Ancak Suriye meselesi bizim için çok acı bir durum. Bu, Erdoğan’ın stratejik bir hatasıydı. Kemalistlerin fikri, Türkiye’yi kendi sınırları içinde savunmaktı." ifadelerine yer verdi.

Dugin ayrıca, Türkiye’nin Arap bölgelerinde liderlik yapmasının hiçbir zaman kabul edilmeyeceğini belirterek "Suriye Kürtleri, Batı’nın desteğiyle güçlerini pekiştirmeye çalışacaklar. Erdoğan, Rusya olmadan Suriye’de önemli bir dost ve müttefikini kaybedecek." dedi.

Dugin, Türkiye ile Rusya arasında birçok bağ olduğunu ifade ederek "Ancak bu kez Türkiye’nin tutumu açıkça İsrail ve küreselcilerin lehine oldu ve bu üzücü. Rusya, Batı’nın gösterdiği gibi zayıf bir ülke değil. Erdoğan’ın hesap hatası yaptığına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Dugin, paylaşımının son kısmında ise

"Rusya kesinlikle Türkiye’ye zarar vermeyecek, ancak böylesine bir ihanetten sonra, olası sorunlarda Rusya’nın Türkiye’ye yardım etmesini beklemek zor." dedi.