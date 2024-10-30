Hizbullah Hareketi'nin yeni Genel Sekreteri: Seyid Hasan Nasrallah'ın savaş planına devam edeceğiz

Hizbullah Hareketi'nin yeni Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım ilk konuşmasında "Savaş yolunda planlı gelişmeler çerçevesinde kalacağız." diyerek "Şehit Yahya El Sinvar Filistin kahramanlığının ve direnişinin, özgür dünya insanlarının simgesiydi. Düşman ondan hapishanede ya da özgür halinden korkuyordu ve öyle kalacak." ifadesine dikkat çekti.

Kasım direnişin liderlerini överken, düşmanın hem hapishanede hem de hapishane dışında Yahya El Sinvar'dan korktuğunu vurguladı.

Şeyh Kasım ayrıca Seyyid Hasan Nasrallah'ı övgüyle anarak "Şehit olan liderlerimizin kanı yerde kalmayacak ve bu yola devam etme kararlılığımızı artıracaktır." dedi.

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri konuşmasının devamında "Benim çalışma planım liderimiz Seyyid Hasan Nasrallah'ınkiyle aynı, onun ve parti liderlerinin formüle ettiği savaş planını uygulamaya devam edeceğiz. İsrail'in Gazze Kapısı'ndan tüm bölgeye yönelik tehdidine karşı koymak için Gazze'ye destek şarttır ve Gazze halkına destek vermek onların hakkıdır." ifadesinin altını çizdi.