Ayetullah Hamaney: İslam Devrimi'nin, Peygamber (sav) ve İslam'ın izinde yoluna devam edeceğini umuyoruz

Ayetullah Hamaney'in konuşmasından önemli başlıklar:

- Peygamber Efendimizin (sav) Mirac günü tüm özgür insanlar için gerçekten bir bayramdır.

- Peygamber Efendimizin Mirac'ı, bu yıl Muzaffer Şubat ile aynı zamana denk geldi. İnşallah bu devrim, İslam Devrimi, bizim yaptığımız hareket ve bu hareketin kurucusunun Peygamber ve İslam'a uyma niyetiyle başlattığı hareket, aynı yolda devam eder.

Bu akım - dini akım, Mirac akımı - sürekli ve ebedi bir akımdır. Ebedi olmak ne demektir? Yani her dönemde Mirac'ın bereketlerinden yararlanabilmektir.

Dünyadaki şeytani ve zorba güç odakları, ülkelerin ve milletlerin doğal kaynaklarına, özgün kültürlerine ve milli ile İslami kimliklerine göz dikmiş durumdadır ve bunları yok etmeyi veya ele geçirmeyi hedeflemektedir.

Bugün sömürgecilik ve istikbarın (zorbalığın) tam tanımı Amerika’dır ve Amerika, birinci dereceden mali güçlerin etkisi altındadır.

Bugün bizim sömürgecilik ve istikbar (zorbalık) için kullandığımız tanımın tam karşılığı, dünyanın mali açıdan en güçlü şahıslarının etkisi altında bulunan ABD hükümetidir. Yani bugün dünyanın birinci derece mali güçleri, bazı Batılı hükümetlere -bunlardan biri ve belki de en çok etkilenen, ABD hükümetidir- hükmetmektedir. Bu durum, onların kendi tabiriyle "karteller", "tröstler" ve benzeri oluşumların hâkimiyetidir.

Bu direniş hareketi, aynı peygamberlik kaynağından bir damladır. Direniş, İslami İran'dan başladı ve Müslüman milletleri uyandırdı. Bazı Müslüman milletleri harekete geçirdi ve birçok gayrimüslimin de vicdanını uyandırdı. Hâkimiyet sistemi tanındı ve tanıtıldı. Pek çok millet hâkimiyet sistemini tanımıyordu, bilmiyordu.

Gazze'ye bakın. Sınırlı ve küçük bir bölge olan Gazze, Amerika’nın tam desteğini alan ve son derece silahlanmış Siyonist rejime diz çöktürdü. Gazze, Siyonist rejimi dize getirdi. Bu, direnişin o kaynağından bir damladır. Bu, iman ve akıldır. Bu, Kur'an ayetlerinin okunmasıdır. Bu, Allah'a yönelmek ve bağlanmaktır. Bu, “Şüphesiz izzet bütünüyle Allah'a aittir” inancıdır.

Hizbullah, Seyyid Hasan Nasrallah gibi bir şahsiyetin kaybı gibi büyük bir zararla karşılaştı, bu bir şaka değil. Dünya üzerinde Seyyid Hasan Nasrallah (ra) bu aziz şehit gibi büyük bir insanın seviyesine erişen kaç kişi var? Böyle bir şahsiyet Hizbullah'tan ayrıldı. Düşman ve dost, Hizbullah’ın bittiğini zannediyordu. Hizbullah, sadece bitmediğini değil, bazı durumlarda motivasyonunun daha da arttığını gösterdi ve Siyonist rejime karşı durmayı başardı.

Bilmeliyiz ki diplomasi gülümsemelerinin ardında gizli ve kötü niyetli düşmanlıklar ve kinler saklıdır. Gözlerimizi açalım ve kiminle karşı karşıya olduğumuza, kiminle ticaret yaptığımıza ve kiminle konuştuğumuza dikkat edelim.

Amerika Kongresi üyelerinin, binlerce çocuğu parçalayan bir katili alkışlayıp teşvik etmesi veya 300 yolcusu olan bir İran yolcu uçağını düşüren Amerikan savaş gemisinin kaptanına madalya vermesi, diplomatik gülüşlerinin ardındaki kötü niyetlerin, düşmanlıkların ve kinlerin örnekleridir.