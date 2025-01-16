16 Oca 2025 10:09
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News ID: 85721235
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Siyonist rejim ateşkesin ilanından sonra da Gazze'deki bombardımanlarını sürdürdü

16 Oca 2025 10:09
News ID: 85721235
Siyonist rejim ateşkesin ilanından sonra da Gazze'deki bombardımanlarını sürdürdü

Tahran, İRNA - Siyonist rejimin savaş uçakları, Çarşamba gecesi Batı Şeria'daki Cenin kampı ile Gazze'deki bir apartmanı bombalaması sonucu 25 Filistinli daha şehit oldu.

İsrail rejiminin savaş uçakları, çarşamba gecesi hedef aldığı Cenin kampının bombalandığı noktadan beş şehidin naaşı Cenin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Filistin Kızılayı ise yaptığı açıklamada, "İsrail savaş uçaklarının Cenin kampındaki bir noktayı bombalaması sonucu örgüt ekiplerimiz, durumu kritik olduğu bildirilen iki yaralıyı da hastaneye kaldırdı " ifadesini kullandı.
Beş Filistinli vatandaşın şehit edilmesiyle birlikte Cenin kampındaki şehit sayısı son 24 saatte 11'e yükseldi.
Siyonist rejim ordusu daha önce de Cenin kampındaki bir evi bombalayarak altı Filistinliyi şehit etmişti.
Filistin El Yovm kanalı, Gazze Şehri'ndeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde Said Siyam Camii'nin doğusundaki bir apartmanın bombalanması sonucu 20 Filistinlinin şehit olduğunu bildirdi.

İsrail rejimi ordusunun Batı Şeria'daki Cenin kampı ile Gazze'deki Şeyh Rıdvan mahallesine yönelik saldırıları, İsrail rejimi ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasının açıklanmasından saatler sonra gerçekleşti.

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