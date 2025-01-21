İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden Türkiye'deki yangın felaketi için dayanışma mesajı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, bugün Türkiye'nin Bolu ilindeki bir otelde meydana gelen üzücü yangın olayına değinerek, İran halkı ve hükümeti adına hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost ve komşu ülkenin hükümetine ve halkına taziye dileklerini iletti. Ayrıca, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve mağfiret, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Türkiye'deki bir kayak merkezindeki otelde meydana gelen yangın olayında ölü sayısı 66'ya yükselmiş durumda. Yangın, bugün gece 3 sularında otelin restoranında başlamış ve üst katlara yayılmıştır. Yerel yetkililerin açıklamasına göre, olayda şu ana kadar 51 kişi de yaralandı.