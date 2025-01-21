21 Oca 2025 19:26
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden Türkiye'deki yangın felaketi için dayanışma mesajı

21 Oca 2025 19:26
News ID: 85726520
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden Türkiye'deki yangın felaketi için dayanışma mesajı

Tahran, İRNA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'nin Bolu ilindeki bir otelde meydana gelen üzücü yangın olayıyla ilgili olarak, İran İslam Cumhuriyeti halkı ve hükümeti adına, hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost ve komşu ülkenin hükümetine ve halkına taziye ve dayanışma dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, bugün Türkiye'nin Bolu ilindeki bir otelde meydana gelen üzücü yangın olayına değinerek, İran halkı ve hükümeti adına hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost ve komşu ülkenin hükümetine ve halkına taziye dileklerini iletti. Ayrıca, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve mağfiret, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Türkiye'deki bir kayak merkezindeki otelde meydana gelen yangın olayında ölü sayısı 66'ya yükselmiş durumda. Yangın, bugün gece 3 sularında otelin restoranında başlamış ve üst katlara yayılmıştır. Yerel yetkililerin açıklamasına göre, olayda şu ana kadar 51 kişi de yaralandı. 

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