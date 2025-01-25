İsmail Kartal, Persepolis'in yeni teknik direktörü oldu

Persepolis yöneticileri ile Türk teknik direktör İsmail Kartal arasında yapılan son görüşmeler sonucunda anlaşma sağlandı ve taraflar online olarak sözleşme imzaladı.

63 yaşındaki Kartal, Fenerbahçe, Gaziantepspor, Ankaragücü, Rizespor, Sivasspor ve Konyaspor gibi Türkiye Süper Lig takımlarını çalıştırma tecrübesine sahip. Kariyerinin zirvesi, geçen sezon Fenerbahçe’yi çalıştırdığı döneme denk geliyor. Kartal, Süper Lig’de 99 puan toplayarak tarihi bir performansa imza atsa da, 102 puan toplayan Galatasaray şampiyon oldu.

Geçen sezon Fenerbahçe, tüm kulvarlarda oynadığı 58 maçta 44 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı ve rakip ağlara 149 gol gönderdi. Kartal’ın takımı, Türkiye Süper Lig’de ikinci olurken UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek finale yükseldi ve Olympiakos’a elendi.

Kartal, son üç sezon dışında Fenerbahçe’yi iki farklı dönemde daha çalıştırdı. Ayrıca, 1998-1999 sezonunda Fenerbahçe’de Joachim Löw’ün yardımcılığını yaptı. Türk teknik adam, kariyerinde iki kez takımlarını Süper Lig’e yükseltmeyi başardı. Türkiye iç basınında çıkan haberlere göre, Persepolis ile anlaşmadan önce Türkiye ve Suudi Arabistan’dan gelen teklifleri reddetti. Kartal, Türk futbolunda hücum futboluna olan yatkınlığıyla tanınıyor ve çalıştırdığı takımların gol istatistikleri her zaman yüksek seviyede olmuştur.

Bu anlaşmayla birlikte Kartal, Mustafa Denizli’den sonra Persepolis’in başına geçen ikinci Türk teknik direktör oldu.