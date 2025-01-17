Beyaz Saray, Türkiye'ye uygulanan bazı yaptırımları kaldırdı

Amerikan medyasına göre, ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'dan ayrılmadan birkaç gün önce bir yürütme emri imzalayarak Türkiye'ye yönelik bazı yaptırımları kaldırdı ve bazılarını da hafifletti.

Bu yaptırımlar özellikle Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör gruplarına karşı gerçekleştirdiği "Barış Pınarı Harekatı" sonrasında uygulanmıştı.

Biden'ın "Suriye'deki Durum Hakkında Daha Fazla Tedbir Alınması" başlıklı yürütme emri, yaptırımları resmen değiştirdi. Bu emrin en önemli değişikliklerinden biri, o dönemde Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarının barış ve istikrarı bozduğu ve siviller için tehlike oluşturduğu iddialarının kaldırılması oldu. Türkiye'deki kurumlar ve yetkililere uygulanan yaptırımlar kaldırılırken, Türkiye'ye bağlı kurum ve yetkililere yönelik vize kısıtlamaları da sona erdirildi.

ABD, bu hamlesini Suriye'deki sahadaki yeni koşullara bir yanıt olarak gerekçelendirdi.