İlk bilgi-toplama ve sinyal gemisi Zagros İran'ın Deniz Kuvvetleri'ne katıldı

Tören, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve İran Ordusu Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdülrahim Musevi'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende ayrıca Savunma Bakanı General Aziz Nasırzade, Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani ve diğer yüksek rütbeli askeri yetkililer de hazır bulundu.

Zagros savaş bilgi gemisi, ülkemizin gençleri ve bilim insanları tarafından içerde üretilmiş olup, deniz güvenliği sağlamak amacıyla İran Deniz Kuvvetleri'nin bilgi toplama ve denetim ihtiyaçlarını karşılamakta kullanılacaktır.